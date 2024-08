Schlösser und Burgen prägen in Deutschland das Gesicht vieler Städte und Dörfer. Und noch heute werden viele dieser Gebäude privat von Fürsten, Grafen und sonstigen Adelsfamilien bewohnt, deren Vorfahren einst diese Gebäude von ihren Untertanen erbauen ließen und die seit vielen Generationen im Familienbesitz sind. Doch wie lebt es sich heute in einem Schloss? Muss man adelig sein, um dort leben zu dürfen? Und ist es wirklich so, dass man sich auch als Bewohner mitunter noch in den vielen Gängen und Zimmern eines Schlosses verläuft?