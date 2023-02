Update: Plastilin

Wer hat die Knete erfunden?

23:09 Minuten Unsere Hörerin Hannah knetet gerne Pizza. © Getty Images / iStockphoto / angorius

mit Fabian · 16.02.2023

So ziemlich jeder hat doch Spaß daran, mit Knete etwas zu formen - oder? Wir finden heute mal gemeinsam raus, wer die Knete erfunden hat und woraus sie genau besteht. Außerdem in der Sendung: Was ist Weiberfasching und was passiert da?