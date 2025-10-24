Kakadu – eure Fragen: Wer denkt sich Spielplätze aus?



Aber hast du dich schon mal gefragt, wer so einen Spielplatz eigentlich baut? Und wer entscheidet, ob da ein Kletterturm, eine Seilbahn oder vielleicht sogar ein Trampolin hinkommt?

Im neuen Kakadu-Podcast gehen Merida und Patricia genau dieser Frage nach.

Sie finden heraus, dass hinter einem Spielplatz viel mehr Arbeit steckt, als man denkt: Erst wird geplant und gezeichnet, meist dürfen Kinder sogar mitbestimmen, wie der neue Spielplatz aussehen soll. Denn Kinder haben ein Recht darauf, bei Dingen mitzureden, die sie betreffen – also auch beim Spielen.

Haben sich dann alle geeinigt, wird gebaut, gebohrt und geschraubt. Doch bevor Kinder dort dann endlich spielen dürfen, muss der Spielplatz sogar noch einen Sicherheitstest bestehen.