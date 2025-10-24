Euer Draht zum Kakadu
Kakadu - eure Fragen: Wer denkt sich Spielplätze aus?
25:35 Minuten
Schaukeln, Rutschen, Klettergerüste und natürlich der Sandkasten – Spielplätze gehören einfach dazu, überall in der Stadt sind sie zu finden und fast jedes Kind hat einen Lieblingsspielplatz.
Aber hast du dich schon mal gefragt, wer so einen Spielplatz eigentlich baut? Und wer entscheidet, ob da ein Kletterturm, eine Seilbahn oder vielleicht sogar ein Trampolin hinkommt?
Im neuen Kakadu-Podcast gehen Merida und Patricia genau dieser Frage nach.
Sie finden heraus, dass hinter einem Spielplatz viel mehr Arbeit steckt, als man denkt: Erst wird geplant und gezeichnet, meist dürfen Kinder sogar mitbestimmen, wie der neue Spielplatz aussehen soll. Denn Kinder haben ein Recht darauf, bei Dingen mitzureden, die sie betreffen – also auch beim Spielen.
Haben sich dann alle geeinigt, wird gebaut, gebohrt und geschraubt. Doch bevor Kinder dort dann endlich spielen dürfen, muss der Spielplatz sogar noch einen Sicherheitstest bestehen.
Unsere Reporterin Hannah besucht eine Firma, die Spielgeräte herstellt – riesige Seile, Hängematten und bunte Klettergerüste. Zum Abschluss verrät Merida Patricia, wie ihr Traumspielplatz aussehen würde: Ein Kakadu-Spielplatz mit Kletternetz und großen Figuren.
Dass Kakadu von dieser Idee begeistert ist, dürfte jedem klar sein. Mal sehen, ob Meridas Kakadu-Traum-Spielplatz irgendwann mal Wirklichkeit wird.
Kakadu – eure Fragen: Wer denkt sich Spielplätze aus?
Moderation: Patricia Pantel & Merida
Autorin: Hannah Burmeister
Redaktion und Produktion: Jakob Bauer
