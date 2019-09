Die meisten Kinder sind sehr gerne zu Hause. Wenn es plötzlich auf eine Klassenfahrt geht oder wenn man sich nach einem Umzug an einem neuen Ort eingewöhnen muss, dann schlägt es manchmal zu: das Heimweh.

Beziehungsweise: es kommt angeschlichen. Heimweh macht sich meistens nachts in einem breit, wenn man Zeit hat zum Nachdenken und es keine Abwechslung gibt. Aber was ist Heimweh genau? Wo in uns entsteht Heimweh und was kann man tun, damit es wieder verfliegt?

Diesen Fragen gehen Patricia und Yunis im Podcast nach.