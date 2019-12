Heute ist der erste Advent, und spätestens heute beginnt ja bei vielen Leuten der Countdown für Weihnachten. Und dazu gehört auch der Wunschzettel.

Aber Fabian möchte heute mit Euch nicht nur über Weihnachtswünsche reden, sondern auch über solche Wünsche, die vielleicht noch mehr mit Eurem Leben zu tun haben oder mit Eurer Zukunft. Stellt Euch vor, Ihr hättet nur einen Wunsch. Was würdet Ihr Euch dann wünschen? Eher etwas Materielles, also ein Geschenk oder eher etwas Ideelles? So etwas wie eine Welt, in der alle Menschen gesund sind und es keine Armut mehr gibt? Oder eine Welt, auf der der Klimaschutz wirklich funktioniert?

