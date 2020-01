Wenn Ihr einen Wunsch im neuen Jahr verwirklichen könntet - was wäre das?

Wenn wir das Jahr 2020 verzaubern könnten, wenn ihr einen Wunsch frei hättet - welcher wäre das? Raus damit! Ihr dürft gerne rumspinnen und euch was trauen. Vielleicht möchte jemand fliegen können oder ein Geschwisterkind haben oder einen netten Mathe-Lehrer oder endlich mitspielen dürfen beim Fußball auf dem Schulhof. Was auch immer - ruft an und erzählt es Ryke: 0800 2254 2254.