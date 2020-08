Lesen macht Spaß! Oder?

Heute ist der "Tag der Buchliebhaber". Höchste Zeit also, mal wieder in ein gutes Buch zu gucken. Zu lesen, zu blättern, in eine tolle Geschichte einzutauchen. Welches ist Euer Lieblingsbuch? Fabian stellt Euch ein paar Kinderbücher zum Raten vor und Ihr sollt ihm aus Eurem Lieblingsbuch ein paar Sätze vorlesen. Ruft an und macht mit: 0800 2254 2254.