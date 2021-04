In der Kirche - beim Sport - im Alltag - Rituale gibt es fast überall.

Vieles, was wir tun, folgt einem Ritual. Das heißt, wir machen bestimmte Dinge immer auf dieselbe Weise. In der Kirche spielen Rituale eine große Rolle, weil Gottesdienste bestimmten Regeln folgen. Das Osterfest wird zum Beispiel auch oft nach bestimmten Ritualen begangen. Aber Rituale gibt es auch beim Sport. Wenn zum Beispiel beim Volleyball die Spieler nach jedem Punkt in der Gruppe zusammengehen, einschlagen, und das auch, wenn jemandem ein Fehler passiert. Dann folgt die Mannschaft einem Ritual, um zu zeigen, dass sie ein festes Team ist.

Welche Rituale kennt ihr? Wann handelt ihr selbst nach Ritualen? Ruft an bei Fabian und sprecht mit ihm darüber. Und erzählt ihm doch auch, wie bei euch das Osterfest gewesen ist. 0800-2254-2254.