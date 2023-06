Wusstet ihr schon, dass der Mensch nur wenige Tage ohne Wasser überleben kann? Das Wasser hat im Körper jede Menge wichtiger Aufgaben. Es ist zum Beispiel für den Transport zuständig, etwa von Vitaminen, Botenstoffen oder Blutkörperchen. Für Wärme - und umgekehrt: zum Kühlen - brauchen wir das Wasser auch. Mit der Erde ist es so ähnlich. Auch die besteht zum Großteil aus Wasser. Und auch hier erfüllt das Wasser wichtige Aufgaben. Obwohl so viel Wasser da ist, gibt es Menschen, die Durst leiden müssen. Warum ist das so? Gucken wir uns an!

Wissensdurst? Den stillen wir beim Kakadu doch gerne. Schickt uns eure Fragen per Sprachnachricht an 0174 16 24 523 oder per E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de .

Außerdem schauen wir heute mal auf die Milchzähne. Warum heißen die so, wieviele gibt es, wann kommen sie und wann fallen sie warum wieder aus? Klären wir alles. Samuel (8) erzählt uns heute, was neu in seinem Leben ist: Er ist jetzt so richtig im Lesefieber. Nachrichten sind auch wieder mit dabei. Diesmal unter anderem mit einer ganz besonderen Schildkrötenwanderung in New York.