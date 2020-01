Wie viele Haare hat ein Mensch? Wofür brauchen wir Haare? Warum gibt es verschiedenfarbige Haare? Warum fallen Haare manchmal aus? Warum werden Haare im Alter grau?

Mit unseren Haaren beschäftigen wir uns ziemlich häufig. Wir waschen sie regelmäßig, wir gehen zum Friseur, manchmal lassen wir sie auch färben. Aber warum haben wir eigentlich Haare? Und warum haben viele Tiere ein Fell, wir dagegen aber deutlich weniger Haare?

Patricia und Gerda sprechen mit einem Experten zum Thema Haare, sie gucken sich ihre eigenen Haare ganz genau an und sie überlegen, ob es eigentlich wirklich möglich wäre, an einem Zopf nach oben zu klettern, so wie es der Prinz im Märchen Rapunzel tut. In die Haare geraten sich die beiden zum Glück aber nicht.

#60 Warum haben wir Haare?

Autorin: Yesim Ali Oglou

Moderation: Patricia Pantel und Gerda

Redaktion: Roland Krüger

Technik: Cornelia Preiszel

Deutschlandfunk Kultur, 2020