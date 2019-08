Die meisten Menschen sind Rechtshänder. Aber einige unter Euch gehören bestimmt auch zur Gruppe der Linkshänder und vielleicht schreibt Ihr ja mit links, und wenn Ihr Fußball spielt, dann schießt Ihr vielleicht auch mit links.

Am 13. August ist "Linkshändertag".

Mit rechts zu schreiben gilt für die meisten Menschen als normal und früher wurden die Linkshänder sogar umerzogen, sollten lernen, doch ihre rechte Hand zu benutzen. Das gefiel dem Amerikaner und Linkshänder Dean R. Campell gar nicht und daher rief er am 13. August 1976 den Internationalen Tag der Linkshänder ins Leben. Jährlich wird seitdem an diesem Datum auf die Probleme der Linkshänder aufmerksam gemacht: Alltagsdinge wie Gemüseschäler, Füller, Scheren und Messer sind für die Bedienung mit der rechten Hand gemacht und in manchen Kulturen gilt die linke Hand auch heute noch als unrein.

Patricia möchte heute mit Euch darüber reden, was Ihr gerne "mit links" können würdet. Also so, dass es Euch keine Mühe macht. Klavierspielen? Eine neue Sprache lernen? Im Weltrekord-Tempo laufen? Ruft an und nennt Ihr Eure Ideen: 0800 2254 2254.