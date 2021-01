Sport - Politik - Kultur: 2021 hat einiges zu bieten!

Ein paar Dinge stehen ja schon fest: Am 20. Januar wird ein neuer US-Präsident in sein Amt eingeführt: Joe Biden. Washington-Korrespondentin Doris Simon sagt, was wir von ihm erwarten können.

Der 18jährige Paul Schilling möchte im Herbst in den Bundestag gewählt werden. Was er politisch vorhat, erzählt er Tim, Selma und Luca im Gespräch.

Außerdem erfahren wir vom Sport-Experten Thomas Wheeler, welche sportlichen Großereignisse 2021 zu erwarten sind. Kakadu-Film-Expertin Anna Wollner macht Vorfreude auf spannende und lustige Kinofilme des kommenden Jahres.

Und dann feiern wir: Das Bundesland Niedersachsen wird in diesem Jahr 75 Jahre alt. Was das Besondere an Niedersachsen ist, erzählt Niedersächsin Kati Obermann.

Wer in der Sendung gut aufpasst, kann einen prall gefüllten Kakadu-Turnbeutel gewinnen! Schreibt eure Lösung an kakadu@deutschlandradio.de!

Das gesamte Kakadu-Team wünscht euch allen ein gutes neues Jahr!