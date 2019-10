Räuber Hotzenplotz, Pippi Langstrumpf, Harry Potter und Co.

Ohne Bücher wäre die Welt ärmer, da sind sich ja wohl die meisten einig. Heute geht die Frankfurter Buchmesse zuende - mit tausenden von neuen Büchern und vielen hundert neuen Kinderbüchern allein auf deutsch. Welches Buch gefällt Euch am besten? Welches lest Ihr gerade oder wollt Ihr als nächstes lesen? Gebt Tim und den Hörerinnen und Hörern eine kleine Kostprobe. Ruft an und gestaltet das Kakadu-Lesefest mit: 0800 2254 2254.