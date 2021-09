Auch im digitalen Zeitalter kleben die Parteien fleißig ihre Wahlplakate.

An fast jeder Straße in fast jedem Ort sieht man sie jetzt wieder: Wahlplakate. Was sollen die eigentlich bringen? Wählt man jemanden, nur weil sein oder ihr Foto überall zu sehen ist?

Kennt ihr Politiker? Wisst ihr, wer bei euch Bürgermeister ist? Interessiert ihr euch für Politik? Und wie würdet ihr für euch und für eure Ideen Werbung machen? Darüber möchte Patricia heute mit euch reden. Ruft an: 0800 2254 2254.