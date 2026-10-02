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    Kakadu - eure Fragen:

    Was passiert eigentlich auf einem Bauernhof?

    25:58 Minuten
    Eine Kuh in einem Stall, links sind die Beine eier Person zu erkennen, die ausmistet, im Hintergrund ein Traktor und ein Kind
    Auf einem Bauernhof gibt es viel zu entdecken © Getty Images / Catherine Falls Commercial
    Mit Patricia. |
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    Die Arbeit auf einem Bauernhof geht sehr früh am Morgen los. Bauer David in der Uckermark steht 6 Uhr morgens auf, und dann geht es an die Arbeit. Autorin: Patricia Pantel.
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Was passiert auf einem Bauernhof?
    Davids Bauernhof ist ein Bio-Betrieb. Dort gibt es Rinder und Schweine, und es wird Getreide angebaut. Man kann sogar Urlaub auf dem Bauernhof machen, und einen kleinen Laden gibt es auch.
    Ab und zu müssen Tiere geschlachtet werden - das gehört zur Arbeit dazu. Immerhin passiert das auf diesem Bauernhof direkt auf der Weide - transportiert werden die Tiere nicht.

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    Kakadu - eure Fragen: Was passiert auf einem Bauernhof?
    Moderation: Patricia Pantel und Pola
    Autorin: Patricia Pantel
    Redaktion und Produktion: Jakob Bauer
    Deutschlandfunk Kultur 2026

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