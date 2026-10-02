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Was passiert eigentlich auf einem Bauernhof?
25:58 Minuten
Die Arbeit auf einem Bauernhof geht sehr früh am Morgen los. Bauer David in der Uckermark steht 6 Uhr morgens auf, und dann geht es an die Arbeit. Autorin: Patricia Pantel.
Was passiert auf einem Bauernhof?
Davids Bauernhof ist ein Bio-Betrieb. Dort gibt es Rinder und Schweine, und es wird Getreide angebaut. Man kann sogar Urlaub auf dem Bauernhof machen, und einen kleinen Laden gibt es auch.
Ab und zu müssen Tiere geschlachtet werden - das gehört zur Arbeit dazu. Immerhin passiert das auf diesem Bauernhof direkt auf der Weide - transportiert werden die Tiere nicht.
Ab und zu müssen Tiere geschlachtet werden - das gehört zur Arbeit dazu. Immerhin passiert das auf diesem Bauernhof direkt auf der Weide - transportiert werden die Tiere nicht.
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Kakadu - eure Fragen: Was passiert auf einem Bauernhof?
Moderation: Patricia Pantel und Pola
Autorin: Patricia Pantel
Redaktion und Produktion: Jakob Bauer
Deutschlandfunk Kultur 2026
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