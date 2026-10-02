Kakadu - eure Fragen:

Davids Bauernhof ist ein Bio-Betrieb. Dort gibt es Rinder und Schweine, und es wird Getreide angebaut. Man kann sogar Urlaub auf dem Bauernhof machen, und einen kleinen Laden gibt es auch.

Ab und zu müssen Tiere geschlachtet werden - das gehört zur Arbeit dazu. Immerhin passiert das auf diesem Bauernhof direkt auf der Weide - transportiert werden die Tiere nicht.