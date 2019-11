Seit 1952 ist der Volkstrauertag in Deutschland ein offizieller Feiertag.

Immer genau zwei Wochen vor dem Ersten Advent begehen wir in Deutschland den Volkstrauertag. Die Menschen trauern um die Opfer und Verstorbenen der Weltkriege. Viele Menschen werden heute auf den Friedhof gehen, und die Flaggen in Deutschland hängen auf Halbmast, also auf halber Höhe. Das ist ein offizielles Zeichen der Trauer.

An vielen Orten denken die Menschen heute an die Soldaten, die in den beiden Weltkriegen gestorben sind und an die vielen Millionen Menschen, die Opfer von Diktaturen in Deutschland geworden sind. An Soldatenfriedhöfen und an Gedenkstätten legen Menschen deshalb Kränze nieder.

Im Deutschen Bundestag kommen die Abgeordneten zu einer Gedenkstunde zusammen. Der Bundespräsident wird eine Rede halten und mit der Bundeskanzlerin Kränze an einer Gedenkstätte niederlegen. Dazu wird die Nationalhymne gespielt.

Nicht zu verwechseln ist der Volkstrauertag mit dem Totensonntag. Das ist ein Feiertag der evangelischen Christen zur Erinnerung an alle verstorbenen Menschen.

Der Volkstrauertag ist auch dazu gedacht, dass man sich erinnert, wie wichtig es ist, nie wieder Krieg zu führen, damit es auch nie wieder Opfer von Kriegen geben muss.

