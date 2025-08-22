Kakadu - eure Fragen

Miika und Tim kokeln heute wirklich im Kakadu-Studio ein bisschen herum. Dabei hören sie, wie Archäologen im Museum Kindern die Steinzeit erklären, und sie treffen sogar Frau Professor Puff Päng Krawumm in ihrem verrückten Chemielabor.

Was ihr noch in dieem brandheißen Podcast erfahrt?

Was Feuer zum Brennen braucht

Warum es für Menschen so wichtig war zu lernen wie man Feuer macht

Welche spannenden Geschichten sich die alten Griechen über das Feuer ausgedacht haben

Und wofür wir Feuer heute im Alltag noch brauchen

Feuer ist nicht nur faszinierend, sondern auch nützlich – und ohne Feuer wären wir Menschen nicht so weit gekommen.

