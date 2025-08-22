Wenn ihr auch eine Frage an den Kakadu habt: Schickt ihm eure Sprachnachricht ans Kakadu-Handy. Die Nummer lautet 0174 1624523 oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.
Was ist Feuer?
25:29 Minuten
Feuer kann ganz schön aufregend sein: Es knistert, es wärmt, es macht Licht – und manchmal ist es auch gefährlich. Aber wie entsteht Feuer eigentlich? Und warum brauchen wir es bis heute?
Miika und Tim kokeln heute wirklich im Kakadu-Studio ein bisschen herum. Dabei hören sie, wie Archäologen im Museum Kindern die Steinzeit erklären, und sie treffen sogar Frau Professor Puff Päng Krawumm in ihrem verrückten Chemielabor.
Was ihr noch in dieem brandheißen Podcast erfahrt?
Was Feuer zum Brennen braucht
Warum es für Menschen so wichtig war zu lernen wie man Feuer macht
Welche spannenden Geschichten sich die alten Griechen über das Feuer ausgedacht haben
Und wofür wir Feuer heute im Alltag noch brauchen
Feuer ist nicht nur faszinierend, sondern auch nützlich – und ohne Feuer wären wir Menschen nicht so weit gekommen.
Kakadu- eure Fragen – Was ist Feuer?
Moderation: Tim Wiese & Miika
Autorin: Anna Pataczek
Redaktion und Produktion: Jakob Bauer
Online-Fassung: Thomas Fuchs
