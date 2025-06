Kakadu - eure Fragen

Warum ist für manche Kinder Lesenlernen so schwer?

24:58 Minuten

Hüpfende Buchstaben? Wörter, die plötzlich verschwinden? So fühlt sich das Lesen manchmal für Kinder mit einer Lese-Rechtschreib-Schwäche an. Aber warum ist das so?