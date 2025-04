Kinderfrage: Was ist Autismus?

Warum ist es für manche Kinder schwer zu ertragen, wenn viele Leute durcheinanderreden? Warum können Worte ihnen wirklich weh tun? Warum fällt es einigen schwer, „Smalltalk“ zu machen – also einfach so drauf los zu quatschen übers Wetter oder das Essen, ohne ein genaues Ziel? In dieser Folge vom Kakadu-Podcast geht’s um Autismus – oder genauer: Autismus-Spektrum-Störung.



Autismus kann bei jedem Menschen ein bisschen anders sein. Manche haben nur wenige Besonderheiten, andere viele – einige haben einen hohen Leidensdruck, für andere ist er erträglich. Deshalb spricht man auch von Autismus-Spektrum. Oder wie der Fachmann es ausdrückt: „Kennst du einen Autisten, kennst du EINEN Autisten.“ (Dr. Stephen Shore)