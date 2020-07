Ist Gerechtigkeit eigentlich für alle dasselbe?

Hat Gerechtigkeit etwas mit "rächen" oder mit "Rache" zu tun? Seit wann gibt es Gerichte? Und was findet Ihr gerecht und was nicht? Ruft bei Ryke an und sprecht mit Ihr über ein Thema, bei dem die Meinungen oft auseinandergehen: 0800 2254 2254.