Erfindet einen kuriosen Feiertag!

Weihnachten, Ostern und Neujahr kennen wir alle. Den Tag der Deutschen Einheit bestimmt auch. Aber wusstet Ihr, dass heute das Fest der Wilden Kerle ist? Und der Tag des Marzipans?

Solche kuriosen Feiertage gibt es an jedem Tag im Jahr. Was würdet Ihr zum Feiertag erklären?

