Heute dreht sich in der Sendung alles um Gartenpflanzen.

Gestern war der "Jäte-deinen-Garten-Tag", ein eher kurioser Feiertag, der vor allem in den USA begangen wird. Warum ausgerechnet der 13. Juni dieser Tag ist, weiß man nicht so genau. Patricia nimmt den heutigen Sonntag trotzdem zum Anlass, mit Euch über die Pflanzen zu reden, die im Garten so wachsen. Und hat Quiz-Fragen an Euch. Wer sich gut mit Pflanzen auskennt, kann dieses Buch gewinnen und damit eine richtige Garten-Expertin oder ein richtiger Garten-Experte werden. Macht mit: 0800 2254 2254.