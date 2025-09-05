Kakadu - eure Fragen

Wo sind nur schon wieder die Nüsse für Kakadu geblieben? Fabian sucht und sucht – und merkt dabei: Vergessen passiert uns allen! Aber warum ist das so?

In dieser Podcast-Folge gehen Fabian, Frederik und Kakadu der Frage nach: Warum vergessen wir immer wieder etwas? Henry (11 Jahre aus Köln) wollte das nämlich ganz genau wissen.

Reporter-Kids Mia und Johann erzählen, was sie schon alles verlegt haben – und verraten ihre besten Tricks gegen das Vergessen. Außerdem erklärt uns die Neurologin Prof. Dr. Maria Adele Rüger, was im Gehirn passiert, wenn Erinnerungen verschwinden – und warum Vergessen manchmal sogar richtig nützlich ist.

Ob Schlüssel, Hausaufgaben oder Nüsse: Vergessen gehört zum Leben dazu. Aber es gibt auch clevere Tipps, wie man sich Dinge besser merken kann. Und ein bisschen Vergesslichkeit ist gar nicht schlimm.

