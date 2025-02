Kinderfrage – Warum tragen wir Schmuck?

Die meisten Menschen tragen Schmuck um aufzufallen, um sich zu schmücken oder an besondere Menschen zu erinnern. Doch Schmuck ist viel mehr. Mit dem Schmuck, den wir tragen, können wir anderen Ziegen, wie mächtig, reich oder wichtig wir sind. Könige, Königinnen und sogar Rapper tragen beispielsweise besonders gern große und auf große, auffällige Schmuckstücke, um ihre Bedeutung zu zeigen. Aber es gibt auch Menschen, die fast gar keinen Schmuck tragen – zum Beispiel Sportler oder Handwerker, weil er sie stören könnte.

In diesem funkelnden Kakadu-Kinderpodcast sprechen Luzie und Ryke mit einem Schmuck-Experten und finden heraus, dass Schmuck sogar „sprechen“ kann: So zeigt ein Ehering, dass jemand verheiratet ist.

Die meisten Menschen tragen Schmuck um aufzufallen, um sich zu schmücken oder an besondere Menschen zu erinnern. Doch Schmuck ist viel mehr. Mit dem Schmuck, den wir tragen, können wir anderen Ziegen, wie mächtig, reich oder wichtig wir sind. Könige, Königinnen und sogar Rapper tragen beispielsweise besonders gern große und auf große, auffällige Schmuckstücke, um ihre Bedeutung zu zeigen. Aber es gibt auch Menschen, die fast gar keinen Schmuck tragen – zum Beispiel Sportler oder Handwerker, weil er sie stören könnte.