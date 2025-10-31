Kakadu - eure Fragen:

Bunt ist schön – das finden auch Coco und Ryke! Und natürlich Kakadu der so bunt wie die Welt ist.

Aber heute geht es im Kakadu-Podcast mal nicht um Farben, sondern um Tiere, die ganz ohne auskommen: um die schwarz-weißen!

Warum hat die Natur Tiere erschaffen, die nicht bunt sind, sondern schwarz-weiß?

Warum sehen Pandas, Pinguine, Zebras oder sogar Stinktiere so aus, wie sie aussehen?

Ist das Tarnung, Mode oder einfach Zufall?