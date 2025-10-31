Viel Spaß
    Kakadu - eure Fragen:

    Warum sind manche Tiere nur schwarz-weiß?

    25:00 Minuten
    Ein Zebra steht in einem Wohnzimmer, im Hintergrund Stühle und über ihm ein Kronleuchter
    Zebra, Panda, Pinguin, manche Tiere sind schwarz-weiß © Getty Images / Matthias Clamer
    Was haben Panda, Pinguin, Zebra und Stinktier gemeinsam? Die Farbe, vielmehr, dass sie keine Farbe haben sondern schwarz-weiß sind. Ist das Tarnung, Mode oder einfach Zufall?
    Bunt ist schön – das finden auch Coco und Ryke! Und natürlich Kakadu der so bunt wie die Welt ist.
    Aber heute geht es im Kakadu-Podcast mal nicht um Farben, sondern um Tiere, die ganz ohne auskommen: um die schwarz-weißen!
    Warum hat die Natur Tiere erschaffen, die nicht bunt sind, sondern schwarz-weiß?
    Warum sehen Pandas, Pinguine, Zebras oder sogar Stinktiere so aus, wie sie aussehen?
    Ist das Tarnung, Mode oder einfach Zufall?
    Kakadu-Reporterin Nicole hat im Zoo Berlin nachgefragt – beim Tierexperten Florian Sicks. Und seitdem weiß sie: Schwarz-weiß ist richtig clever! Ob zum Verstecken, Verwirren oder Warnen – jedes Tier hat seinen ganz eigenen Trick, seine ganz eigene Technik.

    Euer Draht zum Kakadu
    Habt ihr auch eine Frage an den Kakadu? Dann schickt uns am besten eine Sprachnachricht per WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.
    Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.

    Ob sich Cocos Idee einer Zebradisko bei den Tieren durchsetzen wird, können wir noch nicht sagen. Doch lustig wäre es allemal.
    Moderation: Ulrike Jährling & Coco
    Autorin: Nicole Silbermann
    Redaktion und Produktion: Ulrike Jährling
