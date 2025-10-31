Euer Draht zum Kakadu
Warum sind manche Tiere nur schwarz-weiß?
Was haben Panda, Pinguin, Zebra und Stinktier gemeinsam? Die Farbe, vielmehr, dass sie keine Farbe haben sondern schwarz-weiß sind. Ist das Tarnung, Mode oder einfach Zufall?
Bunt ist schön – das finden auch Coco und Ryke! Und natürlich Kakadu der so bunt wie die Welt ist.
Aber heute geht es im Kakadu-Podcast mal nicht um Farben, sondern um Tiere, die ganz ohne auskommen: um die schwarz-weißen!
Warum hat die Natur Tiere erschaffen, die nicht bunt sind, sondern schwarz-weiß?
Warum sehen Pandas, Pinguine, Zebras oder sogar Stinktiere so aus, wie sie aussehen?
Ist das Tarnung, Mode oder einfach Zufall?
Kakadu-Reporterin Nicole hat im Zoo Berlin nachgefragt – beim Tierexperten Florian Sicks. Und seitdem weiß sie: Schwarz-weiß ist richtig clever! Ob zum Verstecken, Verwirren oder Warnen – jedes Tier hat seinen ganz eigenen Trick, seine ganz eigene Technik.
Ob sich Cocos Idee einer Zebradisko bei den Tieren durchsetzen wird, können wir noch nicht sagen. Doch lustig wäre es allemal.
Kakadu – eure Fragen: Warum sind mache Tiere nur schwarz-weiß?
Moderation: Ulrike Jährling & Coco
Autorin: Nicole Silbermann
Redaktion und Produktion: Ulrike Jährling
