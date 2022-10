Update: Intelligenz

Die Frage, ob jemand schlau ist, hat nicht unbedingt etwas damit zu tun, ob jemand klug oder intelligent ist. Schlau ist jemand, der in einer neuen Situation auf eine gute Idee kommt, ein Problem zu lösen, was er so nicht kannte. Manchmal hilft dabei, wenn ich sehr klug bin und viel weiß, manchmal ist es aber gut zu wissen, wann ich besser jemand um Hilfe fragt. "Wann ist jemand schlau?", wollte Fidel wissen und natürlich hat unser schlauer Vogel eine Antwort darauf, beziehungsweise wusste genau, wen er sich ins Kakadu-Studio holt, um Fidels Frage zu beantworten. Natürlich Susanne Billig, unsere Wissenschaftsjournalistin, die superschlau ist.