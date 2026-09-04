Kakadu - eure Fragen:

Sicher hat jeder von euch schon mal mit Magneten herumgespielt. Und vielleicht hat die eine oder andere von euch sogar ein Magnetspiel oder einen Magnetbaukasten. Denn mit Magneten lassen sich spannende Experimente machen, Magnete sind einfach cool.

Aber warum ist das so? Warum zieht ein Magnet eine Büroklammer an – aber nicht ein Plastikteil? Was macht manche Dinge magnetisch und andere nicht?



Salix und Ryke gehen dieser Frage auf den Grund und entdecken dabei eine unsichtbare Kraft, die sogar durch Papier und Kleidung hindurch wirkt. Sie erfahren, was Nord- und Südpol miteinander zu tun haben, warum die Erde selbst ein riesiger Magnet ist und wie ein Kompass eigentlich weiß, wo Norden ist.



Außerdem geht es um Zugvögel, die einen eingebauten Magnetsinn haben – und um die Frage, ob wir Menschen vielleicht auch so etwas in uns tragen.

Und dann ist da noch Klix, der Magnetkobold. Der ist natürlich überzeugt, dass er alles über Magnetismus weiß. Ob das wirklich stimmt?