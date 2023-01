Update: Hinduismus

Die schlechte Nachricht zuerst: Schweine sind in Indien leider nicht heilig und dürfen wohl nicht auf denselben Schutz hoffen wie Kühe. Letztere hingegen werden in Indien als Lebensspender verehrt und niemand darf ihnen etwas tun. Nun ist Indien ein riesiges Land mit unterschiedlichen Regionen. Nicht überall gelten dieselben Bräuche und Regeln. Aber in weiten Teilen des Landes gibt es sogar Gesetze, die den Verzehr von Rindfleisch verbieten. Dass sich auch Restaurants oder Supermärkte daran halten - dafür sorgt sogar so eine Art Kuhpolizei!

Ihren Ursprung hat die Verehrung von Rindern in der Religion. Der Hinduismus ist eine weit verbreitete Glaubensrichtung in Indien. Im Hinduismus glaubt man nicht an einen Gott, sondern viele verschiedene. Hindus betrachten Kühe als die Verkörperung der Rindergöttin Kamadhenu. Deswegen sind sie heilig. Und einmal im Jahr werden die Kühe in Indien so richtig herausgeputzt, geschmückt, bemalt und verwöhnt.