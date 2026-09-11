Kakadu - eure Fragen:

Was ist an Aalen so besonders?

Aale sehen ein bisschen aus wie Schlangen, sind aber Fische. Aber irgendwie sehr, sehr spezielle Fische. Sie können über Land wandern. Tausende Kilometer weit schwimmen und verwandeln sich im Laufe ihres Lebens gleich mehrmals. Und eine Art Navi haben sie auch noch im Kopf.

Netterweise hat sich Aal Alafred bereit erklärt zu Patricia und Lulu ins Studio zu kommen, um etwas über sein bizarres Leben zu erzählen. Wie und wo er aufgewachsen ist, warum er mehrfach seine Körper ändert und einmal quer durch den Atlantik schwimmt. Mehr als 5000 Kilometer weit – bis in die Sargassosee in der Karibik. Und das alles, ohne unterwegs etwas zu essen.

Warum nimmt Aalfred diese unglaubliche Reise auf sich? Wie findet er überhaupt den Weg? Und warum wissen selbst Aal-Forscher bis heute nicht genau, wie Aale eigentlich ihre Kinder bekommen?

Wer mehr über Aale wissen will, dem empfehlen wir vom Kakadu dieses Sachbuch. Aali ist eine Art Brudi von unserem Aalfred und hat echt eine Menge zu erzählen. "Aali muss los" von Dita Zipfel, Finn-Ole Heinrich & Nele Brönner Kinderbuch ab 7 Jahren Mairisch Verlag 2026 © Mairisch

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Kommt mit auf eine ziemlich verrückte Reise durch das Leben ein es echten Wunderfisches.