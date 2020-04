In diesem Jahr sind die Osterferien alles andere als normal.

Kontaktverbot wegen Corona und kein Ende in Sicht. Wie bleibt Ihr mit Euren Großeltern in Kontakt? Und wie soll das erst nächste Woche werden, wenn Ostern ist? Ryke hat ein paar Tipps für Euch. Zum Beispiel könntet Ihr ja mal einen kleinen Podcast aufnehmen und ihn an Oma und Opa oder an Freundinnen und Freunde schicken. Aber vielleicht macht Ihr das ja schon längst.

Ruft an und erzählt Ryke, was Ihr in diesen so außergewöhnlichen Osterferien macht: 0800 2254 2254.

Hier kommt Ihr zur Website des Georg-Friedrich-Händel-Gymnasiums in Berlin und könnt das Lied nochmal nachhören.