Gleich knallt's aber!

Warum gibt es an Silvester Feuerwerk?

23:21 Minuten Krach, Bumm, Peng! Beim Feuerwerk ging es ursprünglich vor allem um den Krach. © Getty Images / iStockphoto / FoxysGraphic

mit Patricia und Mattis · 27.12.2022

Alle Jahre wieder am 31. Dezember kracht und blitzt und zischt es in Deutschland. Silvester und Feuerwerk - das gehört einfach zusammen. Doch für Tiere und Umwelt ist diese menschliche Tradition nicht so dolle. Wo der Brauch herkommt, hört ihr hier.