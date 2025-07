Warum kann ich mich manchmal selbst nicht leiden?

Kennst du das Gefühl, wenn du dich einfach total blöd findest? Wenn eine nervende Stimme im Kopf wieder und wieder sagt: „Boah, war das dumm von dir!“ Und du dich am liebsten unter der Decke verstecken würdest?

Keine Sorge, damit bist du nicht allein! Vielen Menschen geht es so, auch Fabian und Tea, wie sie im Kakadu-Studio einräumten.

In der neuen Folge des Kakadu Kinderpodcasts geht’s um genau diese Gedanken – und um eine ziemlich nervige Stimme in unserem Kopf, den wir jetzt einfach einmal den „Bewertungsfritzen“ nennen.