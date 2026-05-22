Kakadu - eure Fragen:

In dieser Folge vom Kakadu-Podcast fragen Fabian und Lulu: Helfen Kuscheltiere wirklich beim Einschlafen?

Kinder erzählen von ihren Lieblingskuscheltieren, von Nachtlichtern, Vorlesen, Schlafliedern und geheimen Einschlaftricks. Eine Psychologin erklärt außerdem, warum Kuscheltiere uns beruhigen können — und weshalb sogar manche Erwachsene noch eines haben.