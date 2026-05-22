Viel Spaß
    Kakadu - eure Fragen:

    Helfen Kuscheltiere beim Einschlafen?

    23:43 Minuten
    Ein kleines Maedchen liegt in einem Kinderzimmer und kuschelt mit ihrem Plüschtier (gestellte Szene).
    Klines Mädchen im Bett © Mascha Brichta /dpa/picture alliance
    Von Regina Voss |
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    Ihr kennt das garantiert: Eigentlich ist Schlafenszeit … aber der Kopf ist noch wach. Vielleicht war der Tag aufregend, vielleicht ist man noch hibbelig oder möchte einfach noch weiterspielen.
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    In dieser Folge vom Kakadu-Podcast fragen Fabian und Lulu: Helfen Kuscheltiere wirklich beim Einschlafen?
    Kinder erzählen von ihren Lieblingskuscheltieren, von Nachtlichtern, Vorlesen, Schlafliedern und geheimen Einschlaftricks. Eine Psychologin erklärt außerdem, warum Kuscheltiere uns beruhigen können — und weshalb sogar manche Erwachsene noch eines haben.
    Und wir schauen auch zu den Tieren: Haben Löwen, Giraffen oder Erdmännchen eigentlich auch Einschlafrituale?
    Eine gemütliche Kakadu-Podcastfolge übers Einschlafen, Träumen und Kuscheln.

    Euer Draht zum Kakadu
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    Ein Kakadu-Podcast, den ihr am besten mit dem Lieblingskuscheltier im Arm anhört.
    Kakadu – eure Fragen: Helfen Kuscheltiere beim Einschlafen?
    Moderatoren: Fabian Schmitz und Lulu
    Autorin: Regina Voss
    Redaktion und Produktion: Ilka Lorenzen
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