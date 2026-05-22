Euer Draht zum Kakadu
Habt ihr auch eine Frage an den Kakadu? Dann schickt uns am besten eine Sprachnachricht per WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.
Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.
Viel Spaß
Helfen Kuscheltiere beim Einschlafen?
23:43 Minuten
Ihr kennt das garantiert: Eigentlich ist Schlafenszeit … aber der Kopf ist noch wach. Vielleicht war der Tag aufregend, vielleicht ist man noch hibbelig oder möchte einfach noch weiterspielen.
In dieser Folge vom Kakadu-Podcast fragen Fabian und Lulu: Helfen Kuscheltiere wirklich beim Einschlafen?
Kinder erzählen von ihren Lieblingskuscheltieren, von Nachtlichtern, Vorlesen, Schlafliedern und geheimen Einschlaftricks. Eine Psychologin erklärt außerdem, warum Kuscheltiere uns beruhigen können — und weshalb sogar manche Erwachsene noch eines haben.
Kinder erzählen von ihren Lieblingskuscheltieren, von Nachtlichtern, Vorlesen, Schlafliedern und geheimen Einschlaftricks. Eine Psychologin erklärt außerdem, warum Kuscheltiere uns beruhigen können — und weshalb sogar manche Erwachsene noch eines haben.
Und wir schauen auch zu den Tieren: Haben Löwen, Giraffen oder Erdmännchen eigentlich auch Einschlafrituale?
Eine gemütliche Kakadu-Podcastfolge übers Einschlafen, Träumen und Kuscheln.
Euer Draht zum Kakadu
Ein Kakadu-Podcast, den ihr am besten mit dem Lieblingskuscheltier im Arm anhört.
Kakadu – eure Fragen: Helfen Kuscheltiere beim Einschlafen?
Moderatoren: Fabian Schmitz und Lulu
Autorin: Regina Voss
Redaktion und Produktion: Ilka Lorenzen
Moderatoren: Fabian Schmitz und Lulu
Autorin: Regina Voss
Redaktion und Produktion: Ilka Lorenzen