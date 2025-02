Kinderfrage - Warum ist so Vieles auf der Welt unfair?

Warum gibt es so viel Ungerechtigkeit auf der Welt? Warum werden manche Kinder in eine reiche Familie geboren und andere Kinder in eine arme. Wie und wer entscheidet, ob du in einer großen Wohnung lebst oder in ener kleinen? Ist die Welt gerecht, so wie sie ist? Können und müssen wir sie ändern, damit es für alle Menschen fairer wird?