Kinderfrage - Warum ist Eis kalt?

Diesmal wird es frostig im Kakadu-Kinderpodcast. Denn Ulrike und Coco finden sich unvermittelt in einem Studio voller Eisblumen und Eiszapfen wieder.

Doch das passt, denn die beiden werden versuche all die vielen Fragen rund ums Eis zu zu klären. Was ist eigentich Eis? Wie entsteht es? Warum spüren wir Kälte? Warum gefriert Wasser ausgerechnet bei 0 Grad? Warum braucht Wasser beim Gefrieren mehr Platz braucht und kann deshalb sogar Flaschen zum Platzen bringen kann?

Eis ist nicht nur spannend, sondern auch nützlich ist – ob als „Klimaanlage der Erde“, als Erste-Hilfe-Kühlpack oder einfach zum Schlecken an einem heißen Tag. Es gibt sogar Forscher, die versuchen, Eiscreme zu erfinden, die nie schmilzt.