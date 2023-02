Update: Reptilien

Anders als wir Menschen wachsen Schlangen ihr Leben lang. Die Haut wächst aber nicht mit und wenn es der Schlange zu eng wird, dann wirft sie die alte Haut ab. Sie braucht ihre Haut also tatsächlich nicht mehr. Denn unter der zu kleinen Haut ist dann längst eine neue, größere Haut gewachsen. Dass eine Schlange sich bald häuten wird, erkennt man übrigens zuerst an den Augen. Die werden nämlich milchig-trüb, weil sich auch hier die Haut ablöst und eine neue bildet.

Auch Menschen häuten sich - aber natürlich ganz anders als Schlangen. Unsere Haut wächst mit uns. Und irgendwann sind wir ja auch mal ausgewachsen. Aber die Haut erneuert sich immer wieder von unten nach oben, bzw. von innen nach außen. Ungefähr ein Gramm Hautschuppen verlieren wir jeden Tag.

Wissen zum Mitnehmen

Die Haut ist unser größtes und schwerstes Organ. Sie wiegt bis zu 10 Kilogramm. Würden wir sie ausbreiten, würde das eine Fläche von etwa zweimal einem Meter ergeben. Die Haut ist aber nur wenige Millimeter dick.

Außerdem schauen wir heute auf die Berlinale, das große Filmfestival, das immer im Februar in der deutschen Hauptstadt stattfindet. Unsere Kinderreporterin Merle verrät uns, was auf so einem Filmfestival eigentlich genau los ist und welche Stars sie auf dem roten Teppich entdeckt hat. Und Timon berichtet von seiner Arbeit in der Jury der Berlinale. Denn dort werden auch Kinderfilme ausgezeichnet - ausgewählt von einer Jury aus Kindern.

Weißt du's schon?

Habt ihr beim letzten Mal mitgeknobelt bei unserem Karnevalsrätsel? Die Auflösung ist: "Tusch". Gewusst hat's auch Luisa, die ein großes Kakadu-Überraschungspaket gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch! Noch mehr Rätsel gibt es auf weisstdusschon.de.

Otto erzählt diesmal, was neu in seinem Leben ist: Er lernt jetzt mit zehn Fingern auf der Computer-Tastatur zu schreiben. Nachrichten dürfen auch nicht fehlen! Wir blicken in die Ukraine, denn am 24. Februar ist es genau ein Jahr her, dass russische Truppen das Land überfallen haben. Wir lernen den Erfinder des Peacezeichens kennen und blicken zurück auf die Karnevalsfeiern der letzen Tage.

Das wär' dann alles. Es sei denn, ihr habt noch was. Dann immer her damit: Am liebsten per Sprachnachricht an 0174 16 24 523.