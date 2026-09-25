Viel Spaß
Warum hängen Fledermäuse kopfüber?
26:18 Minuten
Fledermäuse schlafen am liebsten kopfüber. Aber warum fallen sie nicht runter? Und wie starten sie von da oben zum Fliegen? Ryke und Ferdinand hängen sich rein – und entdecken Erstaunliches. Von Nicole Silbermann
Fledermäuse sind schon ziemlich schräge Tiere: Sie fliegen mit den Händen, hören sich ihren Weg durch die Dunkelheit und schlafen am liebsten kopfüber. Aber warum eigentlich? Wird ihnen dabei nicht schwindelig? Und wie schaffen sie es, sich im Schlaf festzuhalten?
Ryke und Ferdinand gehen auf Fledermaus-Forschungsreise und treffen dabei auf Fritzi Fledermaus. Die stellt erst einmal klar: Sie ist keine Maus! Dafür weiß sie jede Menge übers Fliegen, Schlafen und gepflegtes Abhängen.
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Habt ihr auch eine Frage an den Kakadu? Dann schickt uns am besten eine Sprachnachricht per WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.
Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.
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Und sogar die Frage, wie Fledermäuse kopfüber Pipi machen, wird geklärt.
Kakadu - eure Fragen: Warum hängen Fledermäuse kopfüber?
Moderation: Ulrike Jährling und Ferdinand
Autorin: Nicole Silbermann
Redaktion und Produktion: Dörte Fiedler
Deutschlandfunk Kultur 2026
Moderation: Ulrike Jährling und Ferdinand
Autorin: Nicole Silbermann
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