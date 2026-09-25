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    Kakadu - eure Fragen:

    Warum hängen Fledermäuse kopfüber?

    26:18 Minuten
    Nahaufnahme von zwei Fruchtfledermäusen, die kopfüber in einem Baum hängen. Australien.
    Zusammen hängt es sich besser! © Getty Images / iStockphoto / CraigRJD
    Von Nicole Silbermann |
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    Fledermäuse schlafen am liebsten kopfüber. Aber warum fallen sie nicht runter? Und wie starten sie von da oben zum Fliegen? Ryke und Ferdinand hängen sich rein – und entdecken Erstaunliches. Von Nicole Silbermann
    Das Podcast-Logo des Kinderpodcasts "Kakadu" zeigt den bunten Vogel neben allerlei bunten Formen.
    Aus dem PodcastKakadu
    Fledermäuse sind schon ziemlich schräge Tiere: Sie fliegen mit den Händen, hören sich ihren Weg durch die Dunkelheit und schlafen am liebsten kopfüber. Aber warum eigentlich? Wird ihnen dabei nicht schwindelig? Und wie schaffen sie es, sich im Schlaf festzuhalten?
    Ryke und Ferdinand gehen auf Fledermaus-Forschungsreise und treffen dabei auf Fritzi Fledermaus. Die stellt erst einmal klar: Sie ist keine Maus! Dafür weiß sie jede Menge übers Fliegen, Schlafen und gepflegtes Abhängen.
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    Und sogar die Frage, wie Fledermäuse kopfüber Pipi machen, wird geklärt.
    Kakadu - eure Fragen: Warum hängen Fledermäuse kopfüber?
    Moderation: Ulrike Jährling und Ferdinand
    Autorin: Nicole Silbermann
    Redaktion und Produktion: Dörte Fiedler
    Deutschlandfunk Kultur 2026
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