Kakadu - eure Fragen:

Fledermäuse sind schon ziemlich schräge Tiere: Sie fliegen mit den Händen, hören sich ihren Weg durch die Dunkelheit und schlafen am liebsten kopfüber. Aber warum eigentlich? Wird ihnen dabei nicht schwindelig? Und wie schaffen sie es, sich im Schlaf festzuhalten?

Ryke und Ferdinand gehen auf Fledermaus-Forschungsreise und treffen dabei auf Fritzi Fledermaus. Die stellt erst einmal klar: Sie ist keine Maus! Dafür weiß sie jede Menge übers Fliegen, Schlafen und gepflegtes Abhängen.

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Und sogar die Frage, wie Fledermäuse kopfüber Pipi machen, wird geklärt.