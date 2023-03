Tatze, Flügel, Huf und Co.

Am Anfang war alles Flosse: Noch vor den Dinosauriern lebte der Ichthyostega. Auch Lungenfisch genannt. So ungefähr 350 bis 400 Millionen Jahre ist das her, dass der hier auf der Erde schwamm - und kroch! Der Lungenfisch war in Sachen Landgang eine Art Trendsetter und gehörte zu den ersten Lebewesen, die sowohl im Wasser als auch an Land leben konnten.