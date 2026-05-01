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Warum haben Schnecken so viel Schleim?
25:16 Minuten
Schnecken sind schleimig und langsam, manche sind millimeter-klein und die größte ist fast einen Meter lang. Willkommen in der Wunderwelt der Schnecken!
Warum sind Schnecken so schleimig?
Schnecken sind langsam, glibberig – und für viele ein bisschen eklig. Aber ihr Schleim ist ein echtes Supertool! In dieser Kakadu-Folge finden wir heraus, warum Schnecken überhaupt schleimen: Der Schleim hilft ihnen nämlich beim Kriechen, schützt vor Feinden und sogar vor scharfen Kanten.
Außerdem lernt ihr die Schnecke mal genauer kennen: Warum sie zu den Weichtieren gehört, wie sie mit ihrem Bauch „läuft“, warum ihre Augen nicht besonders gut sind – und wieso sie trotzdem alles findet (Spoiler: mit der Nase an den Fühlern!).
Und: Stimmt es wirklich, dass Schnecken über 30.000 Zähne haben?
Und: Stimmt es wirklich, dass Schnecken über 30.000 Zähne haben?
Euer Draht zum Kakadu
Ein Podcast mit überraschenden Fakten, die zeigen: Schnecken sind viel cooler, als man denkt.
Kakadu – eure Fragen: Warum sind Schnecken so schleimig?
Moderatorinnen: Patricia Pantel und Elsa
Autorin: Patricia Pantel
Redaktion und Produktion: Ilka Lorenzen
Moderatorinnen: Patricia Pantel und Elsa
Autorin: Patricia Pantel
Redaktion und Produktion: Ilka Lorenzen