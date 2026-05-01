Kakadu - eure Fragen:

Warum sind Schnecken so schleimig?

Schnecken sind langsam, glibberig – und für viele ein bisschen eklig. Aber ihr Schleim ist ein echtes Supertool! In dieser Kakadu-Folge finden wir heraus, warum Schnecken überhaupt schleimen: Der Schleim hilft ihnen nämlich beim Kriechen, schützt vor Feinden und sogar vor scharfen Kanten.

Außerdem lernt ihr die Schnecke mal genauer kennen: Warum sie zu den Weichtieren gehört, wie sie mit ihrem Bauch „läuft“, warum ihre Augen nicht besonders gut sind – und wieso sie trotzdem alles findet (Spoiler: mit der Nase an den Fühlern!).

Und: Stimmt es wirklich, dass Schnecken über 30.000 Zähne haben?

Euer Draht zum Kakadu

Habt ihr auch eine Frage an den Kakadu? Dann schickt uns am besten eine Sprachnachricht per WhatsApp. Die Nummer ist 0174-1624523.

Oder schreibt eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de.



Ein Podcast mit überraschenden Fakten, die zeigen: Schnecken sind viel cooler, als man denkt.