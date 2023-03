Update: Religion

Es gibt Kulturen, in denen ist es völlig normal, an mehrere Gottheiten zu glauben. Im Hinduismus zum Beispiel. Es gibt aber auch Glaubensrichtungen, da sieht das anders aus: das Christentum oder der Islam etwa. Da sagt man: Es gibt genau EINEN Gott und der hat alles erschaffen. Diese Art zu glauben wird auch Monotheismus genannt. Bloß: Wer hat denn jetzt recht? Wir nähern uns der Frage mal auf dem Wege der Philosophie.

Am 8. März war Internationaler Frauentag. Dieser Tag ist aber kein zweiter Valentinstag. Um Blumen und Pralinen geht's nicht. Sondern um Gerechtigkeitskämpfe. Auf den ersten Blick sieht es vielleicht gerecht aus in Deutschland: Mamas gehen arbeiten, Papas gehen arbeiten. Aber: Während des Corona-Lockdowns zum Beispiel sind in den meisten Fällen wieder die Frauen zu Hause geblieben und haben die unbezahlte Arbeit gemacht: Kochen, Putzen, Schule spielen. Geht das nicht auch anders?

Dann erzählt Johann uns noch, was neu in seinem Leben ist. Johann hat jetzt eine feste Zahnspange. So richtig mit Brackets und so! Nachrichten gibt es auch. Diesmal: