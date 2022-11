Update: Fluchen

Eigentlich macht "man" es nicht, aber in Wahrheit tun es alle: fluchen. Und das ist auch gut so. Denn: Fluchen ist eine natürliche Reaktion auf Wut und Stress. Es hilft uns, uns wieder zu beruhigen. Tatsächlich können wir das nicht einmal richtig steuern.

Damit etwas so ein richtig echtes Schimpfwort ist, muss es nämlich beleidigend sein. Man sagt auch: Etwas geht unter die Gürtellinie. Und das trifft's sehr gut, wenn man bedenkt, wie oft Schimpfwörter irgendwas mit Körperteilen zu tun haben, die sich grob zwischen den Beinen befinden.

In Deutschland geht's beim Fluchen oft um Exkremente, also das, was unten wieder rauskommt aus dem Körper. Im Großen und Ganzen kann man sagen: Schimpfwörter hängen ganz eng mit Tabuthemen zusammen. Ist ein Thema irgendwie verboten oder unangenehm, sind es auch die Wörter, die dazugehören.