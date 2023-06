Von Friesland aus gesehen liegt die Nordsee im Westen. Friesland ist ein Teil von Norddeutschland. Deswegen hieß die Nordsee in Friesland auch tatsächlich lange Zeit Westsee. Das Mittelmeer liegt in der Mitte zwischen Europa und Afrika. Aber eigentlich könnte es auch Nordmeer heißen, denn es liegt ja nördlich vom afrikanischen Kontinent. Das zeigt: Die Namen von Meeren, Ländern oder Bergen sind auch immer ein bisschen willkürlich und nicht jedes Mal logisch. Und: Es kommt auch immer ein bisschen drauf an, wer die Karten zeichnet und die Bücher schreibt, in denen dann die Namen drin stehen.

Dein Draht zum Kakadu

Sende eine E-Mail an kakadu@deutschlandradio.de oder eine Text- oder Sprachnachricht an 0174 16 24 523.

Außerdem geht es in dieser Sendung um Kinderrechte. Am 1. Juni, wenn diese Ausgabe vom Update erscheint, ist nämlich Internationaler Kindertag. Diesen Tag gibt es seit 70 Jahren. Und in Deutschland gibt es sogar noch einen zweiten Kindertag. Warum das so ist? Hört mal rein.

Anouk berichtet, was diese Woche neu in ihrem Leben ist: Sie geht jetzt allein zur Schule. Und in den Nachrichten geht es unter anderem um den FC Bayern, der (schon wieder!) Deutscher Meister im Männerfußball geworden ist, und um Recep Tayyip Erdoğan, der (schon wieder!) Präsident der Türkei geworden ist.