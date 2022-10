Rucksack auf - und los!

Warum gehen Pfadfinder auf Fahrt?

25:59 Minuten Weltweit gehen Pfadfinder auf Fahrt. Was ist daran eigentlich so besonders? Und geht es wirklich ganz ohne Erwachsene? © Unsplash / Mael Balland

mit Patricia und Thandi · 13.09.2022

Fragt man ältere Pfadfinderinnen und Pfadfinder danach, was in ihrer aktiven Zeit besonders war, ist die Antwort nicht selten: „Das Schönste war es, auf Fahrt zu gehen.“ Aber was ist an diesen Fahrten so besonders?