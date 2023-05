So ein Ball ist gefüllt mit Luft. Die sorgt dafür, dass der Ball wieder nach oben drückt. Auftrieb nennt man diese physikalische Kraft auch. Und in so einem Schiff, wie groß es auch sein mag, gibt es ebenfalls sehr sehr viele luftgefüllte Räume. Ganz anders bei einem Stein. Der ist dicht und hat keine Luftkammern. Wenn du einen Stein ins Wasser wirfst, geht er einfach unter.

Maxim berichtet heute, was neu in seinem Leben ist. Er hat jetzt Unterricht im Wald! Und kann sich in der Natur viel besser konzentrieren als im Klassenraum.

Nur Luft im Kopf?

Passiert uns allen mal. Schick deine Frage doch einfach an den Kakadu. Zum Beispiel per Sprachnachricht an 0174 16 24 523 oder per Mail an kakadu@deutschlandradio.de.

Außerdem besuchen wir heute eine Familie in Brüssel. Menschen, die für die EU, also die Europäische Union arbeiten, wohnen häufig in der belgischen Hauptstadt. Was die EU genau ist und macht, ist ein bisschen knifflig zu erklären. Aber natürlich nicht zu knifflig für den Kakadu.