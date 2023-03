Festkrallen!

Bei Vögeln ist das ganz besonders spannend. Es gibt welche, die schlafen schwimmend. Wieder andere schlafen sogar mitten im Flug! Dann gibt's noch welche, die stehen auf einem Bein, während sie schlafen. Manche hängen kopfüber. Und sehr viele schlafen so wie unser Kakadu auf einem Ast sitzend. Das ist erstmal gut, denn da oben kommen nicht so viele Fressfeinde hin.

Wie aber macht das so ein Vogel, dass er nicht vom Baum plumpst, sobald er richtig tief eingeschlafen ist? Klebt der sich etwa fest? Oder macht der sich Ballons an den Schnabel? Wir machen heute mal wieder richtige Feldforschung und beobachten ein Fußballstadion voll Vögel in Aktion: 40.000 Krähen! Unser Experte erklärt: Die Vögel haben einen Trick, der ein bisschen so funktioniert, wie das Zugband beim Turnbeutel. Dafür gehen die Tiere in die Hocke und krallen sich fest. Die Schwanzfedern haben auch noch was damit zu tun. Hört rein, wir erklären das mal genauer.