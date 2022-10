Beruf: Nagetier

Biber haben so eine Art Baureflex. Sobald es irgendwo plätschert, denkt der Biber: Oha, hier is' wat undicht! Und baut fleißig weiter seinen Damm. Er will nämlich um jeden Preis verhindern, dass der Wasserpegel sinkt und der Eingang seiner Höhle freiliegt. Da könnte ja dann jeder kommen ... und ihn fressen! Manchmal bauen Biber sogar richtige Festungen. Echte kleine Biber-Burgen. Das ist aber nicht der Grund, weshalb Biber Bäume fällen. (Ha! Das hättet ihr jetzt nicht gedacht, was?)