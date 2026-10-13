Kakadu - eure Fragen:

Mensch, jetzt pack doch mal das Handy weg! Online-Spiele, Apps und ihre Nutzung sind Diskussions- und Streitthema Nummer 1 in vielen Familien. Sie unterbrechen uns ständig und halten uns von wirklich sinnvollen Tätigkeiten ab. Oft sitzen wir zusammen in einem Raum, aber jede*r vor seinem eigenen Bildschirm. Das nervt!

Aber macht es nicht auch tierisch Spaß, mit den Freunden zusammen zu zocken, der besten Freundin Emojis oder Sticker zu schicken, ein witziges Video zu gucken oder selbst einen kleinen Film zu drehen? Und übers Smartphone und die Podcast-App ist schließlich auch der Kakadu jederzeit erreichbar.

Wann ist online sein sinnvoll und wann ist es auch mal gut? Oder zu viel? Und warum machen manche Anwendungen richtig süchtig und das Aufhören fällt doppelt schwer? Sollte man alles deshalb gleich verbieten? Oder gibt es andere Wege, die Medien-Nutzung für Kinder besser zu gestalten?

Um zu erfahren, was ihr darüber denkt, hat das Team vom Kakadu-Kinderpodcast wieder ins Humboldt-Forum in Berlin eingeladen. Patricia, und unsere Co-Moderationskinder Elsa, Lulu und Alex waren live auf der Bühne zu erleben und nicht nur die Kinder im Publikum wurden zu ihrer Mediennutzung befragt. Auch die Erwachsenen mussten Auskunft darüber geben, ob sie ihr Smartphone etwa mit aufs Klo nehmen.

Die Antworten waren überraschend und legen den Verdacht nach, dass Eltern, was Smartphones, Apps, zocken und online angeht, ihren Kindern Regeln vorgeben, die sie selbst niemals einhalten würden.

Euer Draht zum Kakadu

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