Update: Kurz- und Weitsichtig

Manche Menschen können ein Buch nicht lesen, selbst wenn es ihnen jemand direkt vor die Nase hält! Das könnte dann daran liegen, dass dieser Mensch weitsichtig ist. Was weiter weg ist, also zum Beispiel das Straßenschild, ist kein Problem. Was nah ist, ist aber total verschwommen und nicht zu entziffern. Das Ganze gibt's auch andersherum: Ist man kurzsichtig, ist das Buch ein Klacks, aber das Straßenschild eine unlösbare Knobelaufgabe. Woran liegt das?