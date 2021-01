Heute möchte Patricia mit euch das Vorwärts-Rückwärts-Spiel spielen.

Obwohl die Schulen geschlossen sind und normaler Untericht gar nicht möglich ist, gibt es Halbjahreszeugnisse. Offenbar sind Noten sehr, sehr wichtig!

Warum das so ist, dazu hat Patricia Britta Ernst befragt. Sie ist Bildungsministerin in Brandenburg und im Moment die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz. Also Chefin der Gruppe von Politikerinnen und Politikern, die über alles, was Schule angeht, das Sagen haben.

Mal sehen, welche Noten sie sich für die aktuelle Bildungspolitik gibt und wie Kinder das sehen.

Ihr wisst nicht, wie das geht? Einfach einschalten, zuhören, und mitspielen unter: 0800 2254 2254!