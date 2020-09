Heute geht es um die Schattenseiten der Sonne.

Sie spendet Leben auf unserem Planeten, aber sie kann uns auch gefährlich werden: Die Sonne.

Tim und Luca sprechen mit einer Hautärztin darüber, was uns passieren kann, wenn wir unseren Körper zu stark oder zu lange den Sonnenstrahlen aussetzen. Im Podcast begegnen uns aber auch ein Sonnenmuffel und eine Figur, die die Sonne liebt und wir erfahren, was die Sonne mit dem Vitamin D in unserem Körper zu tun hat.

#137 Warum müssen wir uns vor der Sonne schützen?

Deutschlandfunk Kultur, 2020